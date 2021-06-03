Захарова назвала необъяснимыми требования Чехии о выплатах за Врбетице

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Требования Чехии о необходимости России выплатить компенсацию за ущерб, якобы причиненный в 2014 году в деревне Врбетице на военных складах, не поддаются рациональному объяснению.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в последнее время с чешской стороны в адрес двусторонних отношений продолжают звучать слова, которым сложно найти рациональное объяснение.

"Договорились уже до того, что Россия якобы должна выплатить миллиардную компенсацию за последствия инцидента, расследование которого не завершено, а в версиях причин произошедшего в Праге сами не могут разобраться", — подчеркнула Захарова.

Помимо этого, она отметила, что попытки Праги перевалить ответственность за разрушение отношений на Москву, с помощью абсурдных аргументов, выглядят неуклюже.