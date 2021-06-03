Айсен Николаев: В Якутии к 2025 году появится новый автомобильный мост через Лену

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заявил, что в ближайшее время в Якутске появится долгожданный автомобильный мост через реку Лена.

Об этом чиновник рассказал в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«У нас в планах строительство автомобильного моста через Лену. Предполагаем, что стройка начнется уже в этом году, а закончится к концу 2024 или в 2025», — сообщил Николаев.

Отвечая на вопрос о возведении железнодорожного моста, глава Якутии отметил, что данный проект является экономически нецелесообразным.

«От [строительства] железной дороги мы отказались, т.к. у нас напротив Якутска [на другом берегу реки Лена – прим. ред.] уже функционирует станция Нижний Бестях. Далековато до Якутска? После ввода автомобильного моста в эксплуатацию, можно сказать, появится некий единый мегаполис. Считаем нецелесообразным возведение двух узловых станций. Это экономически невыгодно».

Отметим, что железнодорожная ветка до станции Нижний Бестях в 15 км от Якутска была введена в эксплуатацию в 2014 году.