«Нереальный прецедент»: Понасенков поймал историка-расчленителя Соколова на плагиате

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«Историк-расчленитель» Олег Соколов, осужденный на 12,5 лет тюрьмы за убийство и незаконное хранение оружия, проиграл судебный иск по отношению к известному ученому и режиссеру Евгению Понасенкову. Соответствующее решение вынес Савеловский районный суд в Москве в четверг, 3 мая, сообщил Понасенков корреспонденту «Политики Сегодня».

«Нереальный прецедент: Соколов признан плагиатором, он проиграл мне иск, что подал», — торжествует известный историк.

Обвинение Соколова сводилось к тому, что Понасенков якобы несправедливо уличил его в плагиате. Однако последнее в 2018 году однозначно доказали несколько экспертов, сравнив содержание научных трудов оппонентов: «Битвы двух империй. 1805—1812» и «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799–1805 гг.» Соколова и «Правды о войне 1812 года» Понасенкова.

Так, например, кандидат исторических наук Людмила Колодникова пришла к выводу, что Соколов попросту своровал у Понасенкова концепцию о том, что ответственность за разжигание Отечественной войны несет сам император Александр I, а не Наполеон.

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К такому же заключению пришел и профессор РАН Анатолий Баранов, проанализировав произведения на лингвистическом уровне. Эксперт обнаружил некорректное заимствование в трудах Соколова, опубликованных позже произведений Понасенкова, что вполне может рассматриваться судом как плагиат.

«Я напомню, что Соколов также должен мне крупную сумму денег еще по решению суда по иску, который я к нему подавал, а вот теперь он мне еще должен деньги за судебные расходы ввиду новой победы. Короче говоря, скоро заберу за эти долги его квартиру и сделаю исторический музей "Завистливых идиотов" (отдельный угол посвящу самому расчленителю, таскавшему концепции)», — сказал Понасенков корреспонденту «ПС».

Кроме того, Понасенков призвал ректора СПбГУ Николая Кропачева уволить сотрудника юридического факультета и адвоката осужденного «историка-расчленителя» Александра Торгашева.