Режиссер Кеосаян назвал политику Пашиняна катастрофой

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Режиссер и продюсер Тиран Кеосаян в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян — «самоубийственный выбор» для граждан республики. На вопрос есть ли у Пашиняна шансы сохранить свой пост, Кеосаян ответил однозначно.

«Нет шансов. Потому что это самое адское разочарование лично мое в выборе граждан Армении, потому что после всего произошедшего, на мой взгляд, это был бы самоубийственный выбор. Он и был в свое время произведен, но были факторы. А сейчас это просто катастрофа», — считает режиссер.

Свое мнение Кеосаян аргументировал тем, что за два с половиной года политика Пашиняна превратилась в антироссийскую и сепаратистскую. Линия, выбранная премьер-министром Армении, ведет к обнищанию страны и экономики, полагает собеседник.

«И просто он все время разыгрывал карту, что он пришел на смену прошлым руководителям. И вот я новое. Ну и что новое? Что новое-то? Ничего нового. Все очень плохо. И главное то, чего не было при старых руководителях — громкого, ошарашивающего поражения. И унижения», — объяснил Кеосаян.

primeminister.am / Премьер-министр Республики Армения

Режиссер также усомнился в том, что люди будут голосовать за Пашиняна.

«Я считаю, что скорее всего он не получит того большинства, да вообще не получит большинства [голосов], мне кажется, если не будет никакого административного ресурса на парламентских выборах 20 июня. И договариваться ему придется с тем, с кем договориться ему никогда не получится — с Робертом Седраковичем Кочаряном (экс-президент Армении - прим. ред.), который, как я надеюсь, сделает вывод из всех ошибок, которые когда-то допускал, которые смогли привести к власти Пашиняна», — отметил продюсер.

Кеосаян добавил, что видит в Кочаряне патриотичного человека, ориентированного на деловой и экономический контакт с Россией.

«А я, как гражданин России, да и как гражданин Советского Союза, считаю, что это только на пользу Армении», — сказал режиссер.

Также продюсер поделился мнением о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом.