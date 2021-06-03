Геннадий Онищенко назвал причину задержки решения ВОЗ по «Спутнику V»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко объяснил, по какой причине ВОЗ медлит с положительными отзывами об отечественной вакцине от COVID-19 "Спутник V".

Академик РАН и один из главных эпидемиологов России Геннадий Онищенко высоко оценил достижения ученых РФ, которые сумели создать несколько эффективных прививок от коронавируса. Однако он подчеркнул, что для выхода на международный уровень необходимо развивать мощности производства, которых России все еще не хватает.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного использования от коронавируса. Таким образом, препарат стал уже шестым, одобренным ВОЗ. Оценку российской вакцины обещают предоставить летом. Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что китайская прививка не отличается высокой эффективностью, однако применять ее планируют в бедных странах, столкнувшихся с пандемией.

"При этом Китай продолжает налаживать у себя производство нашей вакцины "Спутник V", мы им уже передали все необходимые документы. Что касается вакцины Sinopharm, то китайцы сами признают, что ее эффективность не более 50%. При этом Пекин делает заявления, что мы, мол, все равно будем ею прививать: привьем миллиард, это значит, что 500 миллионов будет защищено. В самом Китае на сегодня уже более 600 миллионов привитых", — рассказал Онищенко.

Он уточнил, что Россия столкнулась с проблемами при производстве вакцины. Несмотря на то, что отечественным ученым удалось создать несколько эффективных препаратов высокого качества, наладить их массовое производство в мировых масштабах пока не представляется возможным, отметил Онищенко. Он подчеркнул, что эту ситуацию необходимо менять.