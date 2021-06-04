Новгородский губернатор Никитин раскрыл подробности строительства аэропорта в регионе

novreg.ru / Правительство Новгородской области

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме, рассказал корреспонденту «Политики Сегодня», что будет представлять собой новый аэропорт в регионе, строительство которого намечено на 2022 год. Его возведением занимаются на основе реконструируемого военного аэродрома Кречевицы под Великим Новгородом.

Перед реализацией проекта новгородским властям предстоит подготовить предпроектную документацию и передать участок в федеральную собственность. При этом первый самолет сможет вылететь из аэропорта лишь в 2025 году.

Регулярные авиаперевозки в регионе прекратились более 20 лет назад. В 2006 году полностью в областном центре ликвидировали аэропорт Юрьево , а на его месте создали микрорайон.

Из архива фотографа / Антоний Киш

Впрочем, как отметил Никитин, отсутствие аэропорта в области едва ли замедляет ее развитие. По его словам, решающую роль для Новгорода сыграла скоростная трасса М11 «Нева», соединяющая Москву и Санкт-Петербург.

«Если до ее строительства до аэропорта Пулково нужно было ехать три часа, то сейчас дорога занимает 1 час 20 минут. Это расстояние, к примеру, из центра Москвы до аэропорта Домодедово. Вполне комфортная дистанция. И, конечно, для авиапассажиров Новгород стал гораздо ближе и доступнее», — сказал собеседник издания.

Global Look Press / President of Russia/via Globallookpress.com

Тем не менее планы по реконструкции новгородского аэропорта никто отменял, констатировал Никитин. По оценке губернатора, воздушная гавань не будет походить по масштабам на петербургский Пулково — туда смогут приземляться лишь чартеры и бизнес-авиация.

«Планы по реконструкции аэропорта — есть соответствующее поручение президента — думаю, будут не быстро, но реализованы. Конечно, это не будет что-то сопоставимое с Пулково. Это будет просто площадка, куда смогут приземляться чартеры, какая-то бизнес-авиация. Потому что с точки зрения пассажирского движения Пулково вполне достаточно», — не сомневается Никитин.

Также собеседник «ПС» обратил внимание, что сейчас в регионе многое делается и для людей из культурной сферы, например, восстанавливаются важные объекты, долгое время находившиеся в запустении.

/ Антоний Киш

«Зарплаты в сфере культуры соответствуют майским указам [президента РФ]. Наши коллеги, кто хочет и может, активно участвуют и в грантах, и в федеральных проектах. Сейчас грантовый фонд культуры образовался. Там, где это возможно, мы ищем источники дополнительного финансирования, но это не зависит от зарплат, мы в любом случае это делаем», — заверил губернатор Новгородской области.

Кроме того, Никитин рассказал, что большой вклад в развитие области приносит обмен опытом с близлежащими регионами, например, с Псковской областью.

«Михаил Ведерников [губернатор Псковской области] — мой хороший товарищ, мы стараемся поддерживать друг друга во всем, помогать друг другу и обмениваться лучшими практиками», — подытожил Никитин в беседе с «ПС».

Петербургский международный экономический форум продлится в КВЦ «Экспофорум» до субботы, 5 июня.