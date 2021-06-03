МИД Белоруссии вводит ответные меры на американские санкции

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Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило Вашингтону о введении ответных мер в отношении США. Эти действия спровоцированы вступившими в силу санкциями Соединенных Штатов.

При этом Минск не настроен на эскалацию конфликта и готов к диалогу с Вашингтоном на равноправной основе, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Отмечается, что в качестве ответных мер белорусская сторона сократила персонал дипмиссии Соединенных Штатов, ужесточила процесс выдачи виз, а также ограничила работу американских специалистов.

Ранее сообщалось, что с 3 июня возобновляются санкции против белорусских предприятий из-за недавних сообщений о нарушении прав человека в стране. По данным минфина США, ограничительные меры касаются девяти компаний нефтехимического сектора.