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Украина настаивает на участии в переговорах по "Северному потоку — 2"

Политика
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Украина настаивает на участии в переговорах по «Северному потоку — 2»
nord-stream2.com / Nord Stream 2

Переговоры по газопроводу "Северный поток — 2" не должны проходить без Киева, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

По его словам, реализация этого энергетического проекта якобы создает существенную опасность для Киева. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский должен участвовать в переговорах с Германией и США.

"Призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении", — сказал он.

Кроме того, дипломат добавил, что если Вашингтон и Берлин придут к общему решению "за счет Украины", то это существенно подорвет доверительные отношения с Киевом.

#украина #германия #СП-2
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