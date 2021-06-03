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Отдыхающие на Кипре белорусы оказались "заложниками" из-за запрета на полеты "Белавиа"

Общество
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Отдыхающие на Кипре белорусы оказались «заложниками» из-за запрета на полеты «Белавиа»
wikipedia.org / Arcturus/CC BY-SA 3.0

Отдыхавшие на Кипре граждане Белоруссии не могут вернуться домой, поскольку власти островного государства закрыли свое воздушное пространство для самолетов авиакомпании "Белавиа".

У большинства белорусов уже закончились путевки, людей попросту начали выселять из отелей. Сейчас на Кипре остаются около 450 белорусских туристов.

Назначенный на 2 июня эвакуационный рейс из Ларнаки в Москву в последний момент отменили без объяснения причин. Туристы пребывают в растерянности и теперь вынуждены самостоятельно искать жилье. Как сообщили в пресс-службе "Белавиа", на данный момент компания не располагает информацией о сложившейся ситуации.

#белоруссия #кипр #белавиа
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