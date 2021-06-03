Президент США не смог посчитать, сколько месяцев прошло с начала года

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Президент США Джо Байден вновь оконфузился во время публичного выступления. Глава государства не смог посчитать, сколько месяцев прошло с января.

Американский лидер допустил очередную оговорку в речи, которую посвятил борьбе с коронавирусом и вакцинации. По его словам, с января 2021 года прошло 15 месяцев, а число заражений за этот период значительно снизилось. Белый дом привел текст выступления президента с исправленной ошибкой.

"С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений снизилось с 184 000 до 19 000", — констатировал Байден.

Глава США уже не раз допускал подобные оговорки. В прошлом месяце политик перепутал эскалацию с вакцинацией. Байден также случайно назвал президента России Владимира Путина "Клутиным".