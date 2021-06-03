«Здравствуй, Оруэлл»: как Симоньян и Захарова встречали «новую реальность» на ПМЭФ

ИА «Политика Сегодня» /

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) силен не столько региональной внутрироссийской повесткой, сколько рассуждениями о более глобальных вопросах. Пока инвесторы и представители областей подписывали договоры за закрытыми дверьми, в просторном и чересчур холодном конференц-зале Экспофорума обсуждали «единое информационное пространство» и его ближайшие перспективы.

Порассуждать на тему «цифрового суверенитета» явились гендиректор «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров, главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Последняя обсуждала схожий вопрос несколькими часами ранее, поэтому в начале встречи любезно отказалась от вступительного слова в пользу коллег.

Тогда журналист Russia Today Дэниел Хокинс, также выступавший в роли модераторы беседы, обратился к Маргарите Симоньян и ее знаменитому «Карфагену» — обороту, который употребляет глава телеканала RT, обсуждая зависимость отечественных цифровых платформ от западных.

«Мы в этом смысле, скорее, жертвы, потому что наши ресурсы регулярно и ежедневно подвергаются цензуре и дискриминации со стороны мировых IT-гигантов. Они уже даже это не скрывают. Просто говорят: "Да, это направлено против вас. Теперь мир такой – здравствуй, Оруэлл" [автор знаменитой антиутопии "1984"]. В этом смысле "на передовой" находится, прежде всего, Александр Жаров», — заявила Симоньян.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Глава «Газпром-медиа Холдинг», к тому моменту неспешно перебирающий таблички с основными тезисами своей речи, невольно вскинул голову. Речь зашла про Rutube – российский видеохостинг, аналог западного YouTube. Ранее генеральный директор платформы Роман Максимов уже беседовал с корреспондентом «Политики Сегодня» на полях ПМЭФ.

Главред «России сегодня» выразила точку зрения, что грамотный аналог YouTube позволил бы стране «справляться своими силами». Какую ношу Россия пока не может взвалить на плечи без помощи Запада, Симоньян не уточнила. Александр Жаров в самом начале своей речи решил сразу вскрыть все карты:

«Начнем с того, что интернет – это часть нашей жизни. И сейчас наш контент находится в условиях жесткой конкуренции. Но при этом он очень востребован. Достаточно вспомнить о десятках и сотнях миллионов фолловеров телеканала RT в соцсетях и наших сериалах, которые выкупают западные платформы. Вот в прошлом году [сериал] "Эпидемия" разорвал Европу и Америку, вышел в топ. Конкуренция – это хорошо, но ее правила должны быть едины для всех».

Судьбу платформы Rutube Жаров возложил на журналистов и гостей форума, высказавшись о себе в третьем лице.

«Станет ли Rutube конкурентоспособен платформе YouTube – это зависит не только от Жарова», — подчеркнул глава «Газпром-медиа Холдинг».

politexpert.net / Евгений Зайцев

В тот момент, когда появился YouTube, это была единственная международная видеоплатформа, которая сразу начала «съедать» весь трафик. Люди привыкли к ней, и даже спустя столько лет хостинг остается самым популярным в мире. Александр Жаров уверен, что дело в привычке.

«Давайте точно также относиться к нашему Rutube. Он изменился, мы проводили большое исследование, чтобы сделать его комфортным и приятным для людей. Rutube имеет много опций, которые есть и на YouTube, и даже больше. <…> Короче, я предлагаю всем после нашей сессии подойти к стенду Rutube и убедиться во всем самим. Предлагаю всем вместе сделать эту платформу национальной. Трафик – это вообще наша общая задача. На эту платформу нужно приходить, на ней нужно жить и вести виртуальную жизнь», — призвал зрителей медиаменеджер.

Шутливый тон беседы прервала Мария Захарова, которая углубилась в философию и рассказала легенду о «новом игроке» — частных IT-компаниях, которые явились и разрушили привычные устоит госрегулирования СМИ.

Теперь в мире обратная расстановка сил – власти вынуждены уступать корпорациям и отталкиваться от их политики. Так было и в январе этого года, когда Twitter, Facebook и другие платформы активно банили сторонников действующего президента США Дональда Трампа, а также его личные аккаунты.

«И в этом моменте мы приходим к новой реальности. Когда не они [компании] приходят к государству и пытаются понять, как им функционировать, а само государство вынуждено выживать по законам их "субкультуры". <…> А потом они приступили к сегрегации. Сначала они туда всех позвали, а потом начали делить на "правильных" и "неправильных". Слава богу, сейчас Роскомнадзор начал работать в этом направлении, потому что это просто медиацунами. Это управление внутренними политическими процессами с помощью частных компаний», — объяснила представитель МИД.

politexpert.net / Евгений Зайцев

На вопрос «что делать?» Мария Захарова не дала четкого ответа. По ее мнению, страна может успешно совмещать свободу распространения информации с недопущением ограничений и некую суверенизацию информационного пространства внутри своих границ.

«Идеалы у нас должны быть светлыми, а помыслы — высокими», — подытожила Захарова.

Александр Жаров также анонсировал появление российской платформы с вертикальными короткими видео (по аналогу TikTok) осенью этого года.

Петербургский международный экономический форум стартовал в среду, 2 июня. Программа ПМЭФ продлится до субботы, 5 июня. Девизом форума в этом году стала фраза: «Снова вместе — экономика новой реальности».