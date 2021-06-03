Губернатор Солодов: Мы разрушим миф о безумно дорогой Камчатке

Global Look Press / Serguei Fomine

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» на площадке ПМЭФ рассказал, что во второй половине 2020 года на полуострове наблюдался небывалый туристический поток, который превысил показатели прошлых лет в самые пиковые сезоны.

При этом он признал, что добираться на Камчатку туристам порой бывает затруднительно.

«Камчатка — это полуостров, но реально — остров, с точки зрения транспортной доступности. Есть два доступа к нам — это самолет и корабль. Сейчас круизное судоходство пока не возобновлено, но мы готовимся активно, чтобы внутренние круизные линии, которые соединяют Владивосток, Сахалин и Петропавловск-Камчатский, начали работать для туристических целей», — объяснил губернатор.

Солодов также сообщил, что благодаря Правительству РФ, которое поддержало расширение программы туристического кешбэка, примерно в два раза больше путешественников смогут посетить Камчатку по льготным тарифам.

instagram.com / @vv_solodov

Постепенно на полуострове будет развиваться и автомобильный туризм. Первые сервисы аренды авто заработают уже этим летом. Таким образом красивейшие места Камчатского края станут еще доступнее.

«Это наша стратегия. Наша задача — перейти от набора точек, которые как магниты тянут туристов к туристическим кластерам, которые позволяют приехать на несколько дней и выбрать тот бюджет, который соответствуют возможностям и продуман для каждой категории туристов. Вот этот путь туриста прописать. Это то, чем мы сейчас внимательно занимаемся вместе с Ростуризмом, при поддержке правительства, в рамках национального проекта», — сказал Солодов.

Сейчас уже определены первые кластеры, одним из них станет Долина гейзеров. В 2021 году на полуострове запустят проект, в рамках которого выпускники средних школ края смогут бесплатно побывать в этих живописных местах.

Кроме того, для победителей крупных конкурсов вроде «Большой перемены» организуют небольшие исследовательские экспедиции или познавательные поездки по полуострову.

В заключение Солодов отметил, что мнение о «безумно дорогой» Камчатке — это миф и стереотип, которые власти региона постараются разрушить в самое ближайшее время.