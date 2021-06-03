Турецкие власти разрешили гражданам России въезд без обязательной сдачи ПЦР-теста

Федеральное агентство новостей /

Россияне смогут приезжать в Турцию без обязательной справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщили СМИ.

Новые правила в отношении вакцинировавшихся и переболевших коронавирусной инфекцией вступили в силу с 1 июня. Первоначально информация появилась на странице в соцсети главы крупнейшей турецкой авиакомпании "Билал Экши". В дальнейшем данные были подтверждены и российскими авиаперевозчиками.

Теперь въезжающие в Турцию граждане России, Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура не должны в обязательном порядке иметь в наличии справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. Непривитые туристы обязаны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19.