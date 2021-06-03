Алиханов: на месте Дома Советов в Калининграде появятся десять новых зданий

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Политике Сегодня» на ПМЭФ рассказал о развитии туризма в регионе и о судьбе памятника советской эпохи — Дома Советов, породившего бесчисленные споры среди жителей столицы российского эксклава.

— Калининградская область второй год подряд бьет рекорды по наплыву российских туристов. Готовы ли инфраструктурные объекты к лету? Чем можете удивить путешественников в этом году?

— Сейчас мы вводим новые объекты. К примеру, новые отели в Светлогорске — на побережье и в самом городе. Конечно, мы не были глобально готовы к такому огромному росту. Я бы назвал его не органическим, а ситуативным. И определенное «охлаждение» мы ждем в следующем году, тем не менее надеемся, что эта позитивная динамика будет сохраняться. Откатимся назад в следующем году, потом возобновим рост в 2023-м.

— Многие эксперты отмечали проект единой велодорожки от Светлогорска до национального парка «Куршская коса» вдоль Балтийского моря. Когда ждать его реализации?

— Велодорожка будет готова до конца этого года. Замечу, что от Куршской косы она уходит за Светлогорск, в поселок Приморье.

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— Не так давно в СМИ появилась информация, что в скором времени будет представлен проект реконструкции исторического центра Калининграда. Вместо спорного советского недостроя — Дома Советов — планируется возвести современный квартал.

— Действительно, будет. Презентация проекта запланирована на 7–8 июня.

— Намекнете, может, что это будет?

— Нет, не намекну, конечно, ну, зачем. Это большой комплекс разных зданий, их будет порядка десяти.

— Не только жилых?

— Разных, там разный функционал. Обязательно расскажем во время презентации.