Нарышкин: коллективный Запад ведет против Москвы и Минска гибридную войну

kremlin.ru / Администрация президента России

Россия и Белоруссия воспринимают действия Запада как элементы гибридной войны, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что в России общественность "крайне негативно" относится к агрессивной политике западных стран. Аналогичным образом дела обстоят и в Белоруссии.

"Я думаю, что и в белорусском обществе происходят похожие явления. Это, безусловно, элементы гибридной воны, агрессивные действия", — приводит слова главы СВР агентство Sputnik.

Акции западных стран проводятся "вне рамок международного права", подчеркнул Нарышкин. Он отметил, что понятие "недружественные шаги" уже стало слишком мягким, чтобы оценивать инсинуации Запада.