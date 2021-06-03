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Нарышкин: коллективный Запад ведет против Москвы и Минска гибридную войну

Политика
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Нарышкин: коллективный Запад ведет против Москвы и Минска гибридную войну
kremlin.ru / Администрация президента России

Россия и Белоруссия воспринимают действия Запада как элементы гибридной войны, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что в России общественность "крайне негативно" относится к агрессивной политике западных стран. Аналогичным образом дела обстоят и в Белоруссии.

"Я думаю, что и в белорусском обществе происходят похожие явления. Это, безусловно, элементы гибридной воны, агрессивные действия", — приводит слова главы СВР агентство Sputnik.

Акции западных стран проводятся "вне рамок международного права", подчеркнул Нарышкин. Он отметил, что понятие "недружественные шаги" уже стало слишком мягким, чтобы оценивать инсинуации Запада.

#россия #нарышкин #белоруссия
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