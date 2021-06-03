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МВД выпустило "самое грустное видео" о мошенниках

Общество
/ Обновлено: 03 июня 2021 16:58 63

МВД выпустило «самое грустное видео» о мошенниках
Prt Scr youtube.com / Полиция Красноярья

Главное управление МВД по Красноярскому краю выпустило душевное видео про грустного участкового в лесу и посвятило его людям, которые становятся жертвами мошенников.

На видеозаписи видно, как грустный полицейский ходит по лесу под отрывок из песни "Березы" группы "Любэ". Герой переживает за людей, пострадавших от действий злоумышленников.

"Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый", — подписали в конце ролика сотрудники полиции.

Сотрудники правоохранительных органов обеспокоены благосостоянием и безопасностью россиян. Клип создали для профилактики мошенничества.

#полиция #красноярск #песня
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