Белорусский кот-предсказатель Мякиш спрогнозировал будущее Лукашенко

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Житель Минска Григорий Демидов вместе со своим котом по кличке Мякиш сделали прогноз о будущем главы государства Александра Лукашенко.

Демидов со своим питомцем уже несколько лет делают различные предсказания на политические темы. По словам гражданина Белоруссии, "пушистый" ни разу не ошибся в своих прогнозах, передает "НьюИнформ".

"О сверхспособностях своего кота я узнал, когда он только появился в нашей семье. Сейчас Мякишу 6 лет, а когда ему было 2 месяца, то он уже спокойно мог делать различные прогнозы", — подчеркнул Демидов.

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Мякиш сделал предсказание о будущем Лукашенко. Демидов узнал у питомца, в каком году белорусский лидер может покинуть пост президента, а также, каким образом это произойдет.

"Он довольно быстро уселся на рисунок, на котором было помечено "2023". Так что через два года у Белоруссии может быть новый президент. Что касается второго вопроса, то Мякиш сел на лист, на котором было написано "Передача власти стороннику". Такие дела. Если все это окажется правдой, то надеюсь, что о нас узнают многие по всему миру", — отметил он.

Ранее глава республики рассказал, что Россия будет поставлять в Белоруссию современное вооружение. По его словам, вопрос о переброске ВС РФ на постоянной основе и создании баз в стране не обсуждается.