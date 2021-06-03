Дмитрий Песков анонсировал прямую линию с Владимиром Путиным

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в текущем году состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о подготовке к мероприятию и о том, когда оно состоится, официальный представитель Кремля сообщил, что прямая линия с президентом пройдет в текущем году. В прошлом году прямую линию пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако некоторые ее элементы были включены в большую пресс-конференцию Путина, состоявшуюся в декабре.

Прямая линия с российским президентом — ежегодный прямой эфир, в ходе которого он отвечает на вопросы граждан Российской Федерации.