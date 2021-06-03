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Песков рассказал, на какой стадии находится организация встречи Путина с Байденом

Политика
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Песков рассказал, на какой стадии находится организация встречи Путина с Байденом
youtube.com / Prt Scr / Телеканал 360

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам о процессе организации российско-американского саммита.

По его словам, формат переговорного процесса между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом пока не определен.

"По формату ничего пока не говорим, продолжаем согласование формата, пока ничего не расскажу", — объяснил он.

Ранее стало известно, что встреча лидеров России и США состоится в Женеве. Мероприятие запланировано на 16 июня.

#путин #песков #байден
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