В Кремле анонсировали скорое подписание закона о денонсации ДОН

Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о ходе процесса выхода России из Договора по открытому небу (ДОН).

По его словам, в течение ближайшего времени документ о денонсации ДОН попадет к президенту России Владимиру Путину на подпись.

Стоит отметить, что ранее Вашингтон принял решение об одностороннем выходе из Договора по открытому небу во времена президентства Дональда Трампа. Нынешний глава США Джо Байден не предпринял никаких шагов, чтобы возобновить участие в ДОН.