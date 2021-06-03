Нарышкин сравнил вывод американских войск из Афганистана с бегством

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Провальная операция ВС США в Афганистане Resolute Support Mission ("Решительная поддержка") закончилась "решительным бегством", уверен глава СВР Сергей Нарышкин.

Ситуация на территории Афганистана продолжает ухудшаться. В итоге усугубляется и внутренний конфликт, который в ближайшее время будет только обостряться, подчеркнул он.

Центральное командование ВС США сообщило о выводе от 30% до 44% войск по состоянию на 1 июня 2021 года. Было вывезено большое количество вооружений, также Пентагон направил на утилизацию до 13 тысяч единиц различного оборудования.

Операция "Решительная поддержка" началась 1 января 2015 года. В ее рамках специалисты стран-участниц НАТО должны были заниматься обучением военнослужащих ВС Афганистана и полицейских структур.