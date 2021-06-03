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Экс-губернатору Фургалу продлили арест еще на месяц

Общество
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Экс-губернатору Фургалу продлили арест еще на месяц
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу еще на месяц. В общей сложности с момента задержания он проведет под стражей год.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения Фургалу до 7 июля было удовлетворено. В ходе слушания защита обвиняемого в организации убийств просила суд изменить меру пресечения на домашний арест.

По делу Фургала проходят еще четыре фигуранта. Ранее Мосгорсуд продлил меру пресечения для Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова. Еще один обвиняемый, Николай Мистрюков, будет находиться под домашним арестом. Подследственные останутся под стражей до 18 августа.

#хабаровский край #басманный суд #фургал
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