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Стала известна причина смерти Погребинского

Происшествия
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Стала известна причина смерти Погребинского
instagram.com / @pogrebinski_andrei

Близкий друг актера Андрея Погребинского рассказал о причине смерти мужчины. По словам приятеля звезды, артиста подвела любовь к активным занятиям спортом.

Поклонники звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" знали об увлечении Андрея Погребинского спортом. Артист с юности занимался бегом, потом баскетболом, получив даже звание мастера спорта. Александр Жуков, друг покойного, назвал спорт причиной раннего ухода актера, сообщает Пятый канал.

"Причина смерти — сердце. К сожалению, это происходит у многих спортсменов зачастую", — пояснил друг Погребинского.

Жуков добавил, что сердце сильно увеличивается от больших нагрузок, а когда активность резко снижается, главный мотор человеческого тела не справляется. Пока не известны дата и место похорон артиста. Андрею Погребинскому было всего 45 лет.

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