Россия за день. Главное: «вафельница» против пробок в Казани, в Саратове посчитают деревья

Невские Новости / Наталья Полякова

Челябинская область. Мэр Челябинска Наталья Котова в компании двух заместителей и замминистра транспорта улетела в пятидневную командировку в Дубай. Вместе с главами еще ста российских городов они будут обучаться в Эмиратах «эффективному градостроительству».

Краснодарский край. На «Авито» в Краснодаре за 420 млн рублей выставили на продажу пассажирский самолет ATR 72-212A2 вместимостью до 74 человек. Указано, что лайнер был выпущен в 2011 году, провел в небе 400 часов и выполняет рейсы каждый день.

Республика Башкортостан. В Уфе на базе детской республиканской больницы откроется «Дом Роналда Макдоналда». Соглашение об открытии гостиницы для мам с детьми, находящихся на длительном лечении, будет подписано в ближайшее время между Марком Кареной (гендиректор «Макдоналдс-Россия») и главой Башкирии.

pixabay.com /

Республика Татарстан. В Казани появилась новая дорожная разметка «вафельница», которая была утверждена в России 1 апреля. Разметка запрещает автомобилистам выезжать на перекресток, если впереди по пути следования есть пробка. Штраф за нарушение составит тысячу рублей.

Нижегородская область. Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом. Теперь вузы региона будут готовить кадры для ракетно-космической отрасли, а предприятия проводить испытания инновационных технических средств и технологий.

Самарская область. В департаменте транспорта Самары признались в плачевном состоянии муниципального автопарка. По словам чиновников, в изношенном состоянии находится более 90% трамваев и 80% троллейбусов. При этом более половины требуют срочной замены.

Саратовская область. Главный природоохранный прокурор Саратова намерен обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой через суд обязать администрацию областной столицы провести инвентаризацию деревьев. По его словам, последний раз пересчет зеленых насаждений проводился во времена СССР.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Волгоградская область. Активисты в Волгограде вышли на финишную прямую к проведению референдума по смене часового пояса в регионе. Волонтеры собрали необходимые 40 тысяч подписей и вскоре передадут документы на проверку их подлинности в избирком. Если там не найдут нарушений, президент назначит дату голосования.

Ярославская область. Прокуратура заподозрила мэра Ярославля Владимира Волкова в конфликте интересов. По информации надзорного органа, он вопреки закону не принял мер для предотвращения скандала между жителями города и собственником ТЦ. В ближайшее время депутаты разберутся в этой истории.

Приморский край. Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Шестаков презентовал главе Ростуризма Зарине Догузиной проект нового облика исторического центра. Он включил в себя реконструкцию зданий, строительство пешеходной улицы и надземных переходов, «чистое небо без проводов». Чиновница одобрила идею и Шестаков поручил коллегам разработать план ее реализации.

Кемеровская область. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил депутатам заксобрания Кузбасса увеличить штраф для безбилетников в 10 раз — до 5 тысяч рублей. По словам градоначальника, из-за «зайцев» бюджет города ежегодно теряет около 200 млн рублей, при том, что проезд стоит сравнительно дешево — 20 рублей.

Дмитрий Коломиец /

Республика Коми. Глава Коми Владимир Уйба поручил включить в оценку работы глав городов и районов их взаимодействие с гражданами в социальных сетях. По мнению республиканского лидера, это стимулирует градоначальников быстрее реагировать на жалобы жителей.

Камчатский край. Депутата гордумы Петропавловска-Камчатского Бориса Лескова исключили из партии «Единая Россия». Поводом послужило лишение прав в 2018 году из-за отказа от медосвидетельствования, а также два штрафа, полученных за управление машиной без водительского удостоверения.

Мурманская область. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поделился планами развития Заполярья. В их числе создание нового делового культурного пространства, международного логистического хаба, строительство новой железной дороги, освоение западного берега Кольского залива и создание новых терминалов для перегрузки удобрений и угля.