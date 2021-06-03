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Президент Татарстана не приедет на ПМЭФ-2021

Общество
/ Обновлено: 03 июня 2021 15:54 36

Президент Татарстана не приедет на ПМЭФ-2021
Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов не сможет посетить Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщили корреспонденту «Политики Сегодня» организаторы на стенде Татарстана. Выступление Минниханова было включено в расписание мероприятия сначала в 9 утра, потом перенесли на 17:00. 

«У президента работа по другой федеральной повестке завтра в Татарстане», — сказала «Бизнес Онлайн» руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Известно, что 3 июня в Татарстан приедет премьер-министр России Михаил Мишустин. Делегацию из республики на ПМЭФ будет представлять премьер-министр РТ Алексей Песошин.

#форум #пмэф #президент татарстана минниханов
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