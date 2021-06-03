«Выглядит неуклюже». МИД РФ ответил Чехии на требование компенсации за Врбетице

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Притязаниям Праги на компенсацию от Москвы за взрывы складов в Врбетице в 2014 году сложно найти рациональное объяснение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Договорились уже до того, что Россия якобы должна выплатить миллиардную компенсацию за последствия инцидента, расследование которого не завершено», — прокомментировала дипломат на портале ведомства.

Захарова также указала, что власти Чехии даже не могут разобраться в версиях причин произошедшего в 2014 году.

«Попытки перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву, задействовав абсурдные аргументы, выглядят неуклюже», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Дипломат напомнила, что Чехия годами планомерно усложняла работу российского посольства, что и стало началом разрушения отношений между странами. Захарова отметила, что в 2020 году Прага устроила «циничную вакханалию» со сносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Затем последовала высылка двух российских дипломатов за голословные обвинения в планировании отравления мэра Праги. И, наконец, власти Чехии «придумали захватывающий сюжет» про причастность РФ к взрывам в Врбетице.

«Чешская сторона окончательно запуталась в собственных измышлениях. Посмотрим, возобладает ли разум в конце концов у наших партнеров», — заключила Захарова.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что обвинения Чехии в адрес России могут закончится либо исцелением Праги от «коллективного безумства», либо Чехии станет «совсем плохо».