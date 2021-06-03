В США объяснили, как Россия может «завладеть» Европой при помощи НАТО

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Американский политолог Джордж Фридман рассказал об эффективной стратегии, с помощью которой Россия сможет «заморозить НАТО» и «завладеть» Европой. Для этого европейские страны должны разделиться по отношению к Москве.

Распад СССР эксперт назвал настоящей геополитической катастрофой, ведь именно тогда из состава государства вышли Украина, Белоруссия и Молдавия, а границы России резко сместились на восток. Мирное существование в новых реалиях подорвалось в тот момент, когда в дела этих стран вмешались Европа и США.

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Переломным моментом в отношениях между Россией и Западом стали события на Украине 2014 года. В тот момент на Москву «ополчился» как Новый, так и Старый Свет.

В таких условиях России ничего не остается, как противостоять Европе, которая находится под серьезным влиянием НАТО, а значит, выступать и против самого Вашингтона, объяснил политолог.

Однако по-настоящему эффективный способ исправить положение — это заставить европейские страны фрагментироваться по отношению к Москве, поскольку Запад едва ли пересмотрит свою позицию.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Впоследствии это приведет к раздроблению Североатлантического альянса, в котором большинство решений принимаются только на единогласной основе», — передают слова Фридмана РИА Новости.

Если НАТО ослабеет, то американцы будут вынуждены разрабатывать совместные шаги «от одной страны к другой». В конечном счете, это приведет к потере Вашингтоном единогласной поддержки со стороны европейских стран. Москва может этим воспользоваться и сделать отдельным государствам «привлекательные предложения».