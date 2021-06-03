В Польше заявили о готовности Варшавы стать площадкой для переговоров по Донбассу

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Переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе могут проходить в Варшаве или Кракове, заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцки.

Недавно было озвучено предложение перенести место проведения переговоров из Белоруссии в другую страну. Польша числилась одним из вариантов, который может выступить в качестве новой площадки для совещаний Трехсторонней контактной группы.

По словам Цихоцки, польская сторона будет логистически готова предоставить хорошие места для переговоров в Варшаве или Кракове.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины заминировали сельскохозяйственное поле в Донбассе. Бойцы ВСУ установили 11 противотанковых мин ТМ-62 в поселке Луганское.