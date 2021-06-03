Володин назвал главный инструмент давления на Россию

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал намерение Минфина РФ отказаться от использования доллара в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

«Правильно поддержать это решение. В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления. Такое было неоднократно. Например, в ситуации с Ираном», — написал спикер ГД в своем Telegram-канале.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам на ПМЭФ, что ведомство обнулит долю доллара в ФНБ в течение месяца. Сейчас она составляет 35%.

«Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% — в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%», — заявил Силуанов.

Порядок операций определит Центробанк, который выступает агентом российских властей по покупке и продаже валюты.