Врио главы Северной Осетии Меняйло: Верим, что "Алания" выйдет в РПЛ

ИА «Политика Сегодня» /

В рамках Петербургского международного экономического форума временно исполняющий обязанности главы республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в эксклюзивном интервью корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал о положении дел в футбольном клубе «Алания», который не сумел пробиться в РПЛ по итогам сезона Футбольной национальной лиги.

Владикавказцы заняли четвертое место в ФНЛ, однако удостоились похвалы со стороны врио региона.

«То, что футбольный клуб сделал скачок и хороший, — это да. Я всем ребятам, когда с ними встречался, сказал спасибо. И настроил на то, чтоб в следующем году выйти в высшую лигу без стыковых матчей», — воодушевленно сообщил Меняйло.

Кроме того, врио главы Северной Осетии заверил, что во Владикавказе полным ходом идет реконструкция республиканского стадиона "Спартак". По итогам прошлого сезона арена не прошла лицензирование комиссии РФС.

«На стадионе сейчас идет реконструкция, к сожалению, в этом году ее поздно начали, там были задержки и с проектно-сметной документацией, и со всем остальным. Поэтому, думаю, в следующем году мы стадион введем в эксплуатацию, у нас будет у футбольного клуба «Алания» свои стадион», — заявил врио республики.

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