Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Рэпера Моргенштерна приговорили к штрафу в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах. Соответствующее решение принял Зюзинский суд Москвы.

Российский музыкант прибыл в четверг, 3 июня, на заседание в сопровождении супруги и охранников. По словам исполнителя, песни, ставшие предметом административного разбирательства, "не запрещены". В связи с этим он считает себя невиновным.

В отношении рэпера возбудили административное дело за пропаганду наркотиков. Поводом для этого стало обращение о проверке клипов "Розовое вино — 2" и Family. Кроме того, Лига безопасного интернета попросила провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотических веществ в детской среде.