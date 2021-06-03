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Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Происшествия
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Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков
Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Рэпера Моргенштерна приговорили к штрафу в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах. Соответствующее решение принял Зюзинский суд Москвы.

Российский музыкант прибыл в четверг, 3 июня, на заседание в сопровождении супруги и охранников. По словам исполнителя, песни, ставшие предметом административного разбирательства, "не запрещены". В связи с этим он считает себя невиновным.

В отношении рэпера возбудили административное дело за пропаганду наркотиков. Поводом для этого стало обращение о проверке клипов "Розовое вино — 2" и Family. Кроме того, Лига безопасного интернета попросила провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотических веществ в детской среде.

#суд #Моргенштерн #пропаганда наркотиков
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