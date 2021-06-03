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Песков назвал кражу денег у ветерана ВОВ чудовищной ситуацией

Происшествия
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Песков назвал кражу денег у ветерана ВОВ чудовищной ситуацией
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Хищение средств у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина прокомментировали в Кремле. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал кражу денег у ветерана ВОВ чудовищной ситуацией. Песков рассчитывает, что полиция найдет преступников. Пресс-секретарь резко высказался о ворах.

"Хочется верить, что все-таки этих подонков найдут", — добавил Песков в беседе с журналистами.

Василий Пронин участвовал в битве на Курской дуге. Именно он 9 Мая сидел на параде Победы рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.

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