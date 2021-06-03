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Путин: российская экономика выходит из кризиса

Экономика
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Путин: российская экономика выходит из кризиса
kremlin.ru / Администрация президента России

Экономика Российской Федерации выходит из кризисного состояния. Об этом в четверг рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Северной столице рассказал, что Россия выходит из кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции. Он также поблагодарил членов Правительства РФ за проделанную работу, которая помогла сгладить последствия сложившейся непростой ситуации с COVID-19.

#путин #экономика #коронавирус
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