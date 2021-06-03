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Президент РФ Владимир Путин подключился к онлайн-трансляции ПМЭФ-2021

Общество
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Президент РФ Владимир Путин подключился к онлайн-трансляции ПМЭФ-2021
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин присоединился к онлайн-трансляции Петербургского международного экономического форума.

В рамках мероприятия глава государства проведет отдельные встречи с представителями мировых информационных агентств и крупнейших иностранных компаний. Выступление президента является центральным событием ПМЭФ-2021.

Сообщается, что по видеосвязи состоится церемония подписания нескольких крупных соглашений. Очное участие в форуме Владимир Путин примет в пятницу, 4 июня. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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