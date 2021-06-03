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Журналиста Натанзона назначили модератором пленарного заседания ПМЭФ

Политика
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Журналиста Натанзона назначили модератором пленарного заседания ПМЭФ
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет журналист Стас Натанзон, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, президент России Владимир Путин никогда "не принимает вопросы из зала" — ПМЭФ не станет исключением. Обычно этим занимается модератор.

"Модератором будет Стас Натанзон", — сказал Песков.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. Пленарная сессия пройдет в очном формате 4-го числа.

#пмэф #вопросы #модератор #Натанзон
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