Песков: Путин обязательно будет следить за матчами Евро-2020

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, будет ли он следить за игрой сборной России по футболу на Евро-2020.

По его словам, за успехами отечественных футболистов будет следить вся страна. Кремль в этом отношении не является исключением. Президент России Владимир Путин также будет смотреть игры.

Однако сначала предстоит поболеть за нашу хоккейную сборную, которая сейчас выступает на чемпионате мира. Песков также выразил надежду, что их ждет такой же успех, как и российских фигуристов.