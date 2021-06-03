Пушков ответил на страхи Зеленского остаться без армии из-за «СП-2»

flickr.com / Совет Федерации

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что государство может потерять 3 млрд долларов из-за «Северного потока — 2». Запуск газопровода скажется на боеспособности вооруженных сил. Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что сокращение финансирования украинской армии пойдет стране только на пользу.

«Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией», — написал в Twitter парламентарий.

Ранее Зеленский заявил, что Украина — центр и сердце Европы с точки зрения географии, по духу, ценностям и устремлениям. В ответ на это сенатор Пушков обвинил украинского президента в «пустозвонстве».