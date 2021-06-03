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Министр финансов РФ пообещал изменить структуру ФНБ в течение месяца

Экономика
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Министр финансов РФ пообещал изменить структуру ФНБ в течение месяца
duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Министерство финансов России в течение месяца изменит структуру Фонда национального благосостояния. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Министр финансов пообещал изменить структуру ФНБ и полностью выйти из доллара. По словам Силуанова, планируется добавить золото. Новая структура будет состоять из евро, юаня, золота, британского фунта и йены.

Силуанов добавил, что Минфин РФ планирует заместить вложения в доллары увеличением других валют. С таким заявлением он выступил на полях Петербургского международного экономического форума.

#минфин #фнб #силуанов
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