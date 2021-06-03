Рогозин освободил от должности одного из своих заместителей

politexpert.net / Аврора Зорина

Заместителя гендиректора компании "Роскосмос" по строительству, в том числе космодрома Восточный, освободили от должности, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

Новую кандидатуру на эту должность предложат на наблюдательном совете Роскосмоса 9 июня. Как пояснили в пресс-службе госкорпорации, Юрий Росляк перешел на работу в Центр имени Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству, передает РИА Новости.

Следственный комитет ранее возбудил два уголовных дела о махинациях на космодроме Восточный. Правоохранители полагают, что подрядчик получил 700 млн рублей, при этом работ выполнил только на 100 млн рублей.