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Рогозин освободил от должности одного из своих заместителей

Общество
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Рогозин освободил от должности одного из своих заместителей
politexpert.net / Аврора Зорина

Заместителя гендиректора компании "Роскосмос" по строительству, в том числе космодрома Восточный, освободили от должности, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

Новую кандидатуру на эту должность предложат на наблюдательном совете Роскосмоса 9 июня. Как пояснили в пресс-службе госкорпорации, Юрий Росляк перешел на работу в Центр имени Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству, передает РИА Новости.

Следственный комитет ранее возбудил два уголовных дела о махинациях на космодроме Восточный. Правоохранители полагают, что подрядчик получил 700 млн рублей, при этом работ выполнил только на 100 млн рублей.

#юрий борисов #роскосмос #восточный
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