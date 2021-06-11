Украинский телеведущий анонсировал продажу «яиц Гордона»

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Украинский телеведущий Дмитрий Гордон, который помимо своей основной работы также известен и продажей сладостей с собственным изображением, рассказал на телеканале «Наш» о новом изделии под своим брендом — «Яйца Гордона в шоколаде». Как сообщил телеведущий, яйца будут с денежным сюрпризом в виде купюры в 100 долларов.

«Мне тут посоветовали хорошую идею, я над ней думаю сейчас: производить такие, как киндер-сюрпризы, под названием "Яйца Гордона в шоколаде". В коробке будет по две штуки, а в одной штуке на партию будет сто долларов лежать», — заявил Гордон.

По словам украинского телеведущего, он собирается производить большой ассортимент различных сладостей: мороженое «Гордон на палочке», чернослив в шоколаде, зефир в шоколаде, чай и курагу.

«Это тот случай, когда ты вкладываешь в себя, а имя работает на тебя», — отметил Гордон в эфире.

«Вот вам "Яйца Гордона в шоколаде". Ешьте, приятного аппетита!» — заявил журналист.

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