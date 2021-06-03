В Петербурге официально открыли ПМЭФ- 2021

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Сегодня к нашему городу приковано внимание всего мирового сообщества. Мы все соскучились по живому общению, и я рад, что сегодня мы все находимся здесь вместе. Уверен, что вы с пониманием отнеслись к мерам предосторожности. Мы сделали все, чтобы ПМЭФ стал площадкой, свободной от COVID. <…> В мире накопилось большое количество важных вопросов, которые нельзя решать «по удаленке». Настало время объединяться», — приводит слова Беглова корреспондент «ПС».

На церемонии открытия форума губернатор Петербургаподчеркнул, что Петербург научился жить в новых коронавирусных условиях, которые, впрочем, не помешают зарубежным гостям насладиться гостеприимством Северной столицы.

Накануне в Экспофоруме прошел так называемый «нулевой» день форума, на котором были заключены первые контракты. В частности, официальные представители эмирата Катар подписали восемь соглашений с российскими партнерами. Общая сумма всех планируемых к заключению на площадках ПМЭФ документов может составить около 5 трлн рублей.

Петербургский международный экономический форум является крупнейшим деловым мероприятием с начала пандемии. Гости и участники форума обсудят вопросы восстановления экономики после коронакризиса, развитие цифровизации и переход к «зеленой» энергетике.