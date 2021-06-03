Чижов: «Коллективное безумство» Чехии в адрес РФ закончится для нее «совсем плохо»

Global Look Press / Dalibor Gluck

Обвинения Чехии в адрес России по поводу взрывов в деревне Врбетице в 2014 году завершатся либо постепенным излечением Праги от «коллективного безумства», либо «совсем плохо». Такой прогноз корреспонденту «Политики Сегодня» высказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Прогнозы — не мой профиль. Как может коллективное безумство [чем-то] закончиться. Если оптимистичный прогноз, то постепенным излечением [Чехии] от этого недуга. А если нет — тогда совсем плохо. Не буду гадать», — сказал Чижов «ПС» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

russianmission.eu / Официальный сайт постоянного представительства РФ при Европейском союзе

На грядущей неделе Сенат Чехии рассмотрит импичмент президента страны Милоша Земана после его высказываний на тему взрывов на оружейных складах во Врбетице. Чешский политик заявил об отсутствии доказательств или свидетельств о том, что иностранные спецслужбы на момент инцидента находились на территории помещений.

Так он прокомментировал обвинения в адрес России насчет ее причастности к произошедшему в 2014 году. Семь лет назад Прага выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата.

hrad.cz /

В Кремле назвали обвинения Чехии бездоказательными и обратили внимание, что они нанесли серьезный урон отношениям двух стран. В мае текущего года Россия внесла Чехию в список «недружественных государств», где также оказались и США.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Минфин страны готовится потребовать от России «компенсацию» в размере не менее 1 млрд крон (около $47,5 млн) за взрывы во Врбетице. В сумму входит уничтоженное на складах имущество, работы по ликвидации неразорвавшихся боеприпасов, а также компенсация семьям двух погибших при взрыве.