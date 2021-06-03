Портал «Боевое братство» стал новым партнером Медиагруппы «Патриот»

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Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук заявил о присоединении к холдингу нового инфопартнера — московского портала "Боевое братство".

Заявление Столярчука опубликовано на официальном сайте Медиагруппы "Патриот". В нем сообщается, что новые инфопартнеры проводят большую работу по защите сетевого, информационного и культурного суверенитета государства.

"Нет сомнений в том, что наше сотрудничество будет способствовать развитию и укреплению страны", – говорится в заявлении.

По словам главы медиагруппы, обмен информацией будет осуществляться постоянно. Портал при поддержке "Патриота" будет освещать тематические мероприятия и патриотические акции. Главный редактор "Боевого братства» Вячеслав Калинин уверен, что плодотворное сотрудничество с медиацентром пойдет на пользу развития ресурса и поможет создать намного больше полезных проектов для России.