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Журналисты британской газеты The Times назвали Чехию «страной-шизофреничкой» и геополитическим полем для противостояния двух мировых держав — России и США.

Авторы статьи пишут, что обвинения Чехии в адрес России в «причастности» к взрывам складов с боеприпасами в Врбетице в 2014 году стали «шизофреническим» шагом. Естественно Москва ответила на инсинуации Праги, что привело к дипломатическим разногласиям между странами. В результате собственных действий Чехия превратилась в геополитическое поле битвы между крупнейшими державами — Россией, США и Китаем, передает «ИноСМИ».

«В центре этой схватки оказалась внешняя политика республики, в которой слишком много противоречий, что ее порой называют страной-шизофреничкой», — пишет The Times.

Журналисты указали и на противоречия в политике Праги. Чехия активно поддерживает линию НАТО и Евросоюза, но при этом президент республики Милош Земан стремится наладить отношения с Москвой и Пекином. Британцы считают, что Земан отчаянно пытается сохранять равновесие между Западом и Востоком. На фоне этих двойственных действий, авторы назвали Чехию «маленькой, но возмутительно сумасбродной европейской страной», а главу республики — «коварным» политиком.

В качестве другого доказательства «шизофрении» Праги, аналитики напомнили о сносе памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Чехии. Такой шаг возмутил Россию и вызвал недоумение в других странах.

Политика Чехии не находит поддержки внутри страны. Так, чешский журналист Пршемысл Вотава заявил, что антироссийские настроения власти Праги приведут к экономическому краху республики.

Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в комментарии «Политике Сегодня» спрогнозировал последствия для Чехии из-за бездоказательных обвинений в адрес Москвы по инциденту во Врбетице.