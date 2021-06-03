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Минобороны США признало вину американских солдат в гибели мирных жителей

Армия
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Минобороны США признало вину американских солдат в гибели мирных жителей
flickr.com / @marine_corps

Солдаты ВС США виновны в непреднамеренных убийствах более 20 мирных жителей за 2020 год, сообщили в Пентагоне.

Минобороны Соединенных Штатов признало ответственность за гибель 23 гражданских лиц в зонах боевых действий по всему миру. Еще десять человек получили ранения различной степени тяжести из-за действий американских военнослужащих. Озвученное число превышает показатели отчетов за предыдущие годы.

Согласно данным Пентагона, наибольшее количество жертв приходится на Афганистан. Также стало известно о смерти гражданского населения в Ираке, Сомали, Йемене и Нигерии. Однако неправительственные организации ведут свой подсчет убийств бойцами ВС США. По заявлениям НПО Airwars, солдаты американской армии в 2020 году убили свыше 100 человек, не участвующих в боевых действиях.

#сша #пентагон #афганистан #убийства #мирные жители
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