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Силуанов: темпы инфляции в России свидетельствуют о "перегреве" экономики

Экономика
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Силуанов: темпы инфляции в России свидетельствуют о «перегреве» экономики
ФБА «Экономика сегодня» /

Глава Минфина призвал к отказу от сверхмягкой денежно-кредитной и бюджетной политики.

Рост темпов инфляции в России свидетельствует о "перегреве" экономки и является сигналом к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, заявил министр финансов России Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021.

"Если мы будем продолжать повышенный объем расходов (бюджета. Прим. ред.), мы к чему придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)", сказал министр.

Он отметил, что высокая инфляция приведет к обесцениванию расходов государства, в том числе социальных.

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