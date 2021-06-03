Знаменитая социалистка из США похвасталась квартирой за два миллиона долларов

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В США блогер, социалистка, ЛГБТ-активистка и стримерша Николь Санчес, известная в соцсетях по мему «Ок, бумер», показала на видео свою квартиру за 2 миллиона долларов. Девушка заявила, что налог на богатых, за который она активно агитировала, означает только повышенные налоги на миллиардеров и сверхбогатых людей.

«Зарабатываю я эти деньги или нет, я просто чувствую, что это не повод для грубости в мой адрес <...> Я думаю, что когда люди говорят "обложить налогом богатых", я думаю, что они действительно имеют в виду миллиардеров и людей, у которых безумное, непостижимое состояние», — заявила Санчес.

Ранее в марте Николь Санчес повторила танец «Ок, бумер», но только уже в футболке «Tax the Ritch» (Налог для богатых - англ.) для поддержки демократки и члена палаты представителей Нью-Йорка Александрии Окасио-Кортес, которая также известна своей симпатией к левой идеологии.

Сейчас Санчес имеет около 700 тысяч подписчиков в Twitter, а также 382 тысяч поклонников на стриминговой платформе Twitch. Neekolul (так называется ее аккаунт) зарабатывает на трансляциях, связанных с видеоиграми, и сотрудничает с киберспортивной организацией 100 Thieves.

Ранее сотни тысяч темнокожих граждан США пришли в ярость, когда получили по электронной почте сообщение от крупнейшей в стране торговой сети Walmart: «Добро пожаловать в Walmart, ниггер».