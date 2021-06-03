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Петербургские сервисы проката самокатов обыскивают после ДТП с детьми

Происшествия
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Петербургские сервисы проката самокатов обыскивают после ДТП с детьми
pixabay.com /

Следственный комитет оповестил о проводимых обысках в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других.

Решение было принято после нескольких происшествий с наездом на маленьких детей клиентами сервисов, подчеркнули в ведомстве. Обстоятельства инцидентов устанавливаются.

Несколько наездов произошло в Санкт-Петербурге, еще один наезд — в Колпине. Сейчас правоохранители ищут документацию и предметы, которые можно изъять в интересах следствия. Также обыски направлены на установление личности одного из виновных, скрывшегося с места происшествия.

#ск #обыск #электросамокаты
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