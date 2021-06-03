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Бахрейн начнет производить "Спутник V" для стран Ближнего Востока и Северной Африки

Общество
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Бахрейн начнет производить «Спутник V» для стран Ближнего Востока и Северной Африки
sputnikvaccine.com / Sputnik V

РФПИ заключил соглашение о сотрудничестве с Королевством Бахрейн по производству вакцины от коронавируса "Спутник V".

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг договоренностей с суверенным фондом Королевства Бахрейн Mumtalakat и "Биннофарм Групп" о строительстве в стране предприятия по изготовлению российского препарата от COVID-19.

Бахрейн начнет производить вакцину, которую затем будут поставлять в страны Ближнего Востока и Северной Африки. "Спутник V" получил одобрение в королевстве в рамках процедуры ускоренной регистрации в феврале этого года.

#бахрейн #рфпи #Спутник V
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