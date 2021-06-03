Сергей Меняйло: Будем подтягивать Северную Осетию до уровня Сочи и Крыма

ИА «Политика Сегодня» /

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло в интервью «Политике Сегодня» на полях ПМЭФ оценил готовность вверенного ему региона к приему туристов, шансы ФК «Алания» обзавестись обновленным стадионом и привлекательность Кавказа для иностранных инвесторов.

— Границы не спешат пока открываться, сложная ситуация с коронавирусом, Осетия становится центром внутреннего туризма. Как считаете, инфраструктура готова к такому приему гостей на уровне наших «звезд» — Крыма и Сочи?

— Нет, конечно. С Сочи равнять сложно инфраструктуру Осетии, хотя есть отдельные элементы. С Крымом где-то можно посмотреть, хотя у нас нет теплого моря, но у нас есть другие достопримечательности: у нас есть красивые горы, ущелья своеобразные очень, есть много памятников охраны культурного наследия, и не один век этим памятникам. Поэтому будем подтягивать инфраструктуру и сервис.

— Футбольный клуб «Алания» почти дотянулся до РПЛ, а стадион не в лучшем состоянии. Как планируете решить этот вопрос?

— На стадионе сейчас идет реконструкция, к сожалению, в этом году ее поздно начали, там были задержки и с проектно-сметной документацией, и со всем остальным. Поэтому, думаю, в следующем году мы стадион введем в эксплуатацию, у нас будет у футбольного клуба «Алания» свои стадион. А то, что ФК сделал скачок и хороший, — это да. Я всем ребятам, когда с ними встречался, сказал спасибо. И настроил на то, что в следующем году выйти в высшую лигу без стыковых матчей.

ИА «Политика Сегодня» /

— Как считаете, как привлечь дополнительные инвестиции в республику, что для этого нужно сделать, может какие-то ошибки правительства Битарова вы пытаетесь сейчас исправить?

— Я не буду оценивать какие ошибки были или не были, но то, что в республике многое сделано и делается, — это факт. И то, что надо продолжить это, где-то подправить и сделать еще больше, — это тоже факт. Надо сделать республику инвестиционно-привлекательной, для этого все рычаги сегодня есть и все инструменты тоже есть.

Мы сейчас оцениваем направление развития экономики и они вырисовываются. Это и сельское хозяйство, и промышленность, и производство. У нас есть площадки, да, не без проблем, но когда-то в Северной Осетии было развито сельское хозяйство, кроме туризма и всего остального, санаторно-курортное направление, промышленность и производство.

У нас сегодня работает завод «Победит», он основной налогоплательщик, выпускает продукцию по гособоронзаказу. Да, нет «Электроцинка», нет еще чего-то, но это площадки, которые, если их подготовить, они могут стать инвестиционно-привлекательными для развития. Этим мы сегодня и занимаемся.